Weil am Rhein - Ein silberfarbenes Auto, welches in Schlangenlinien fahrend von der Autobahnraststätte Weil am Rhein in nördliche Richtung unterwegs war, haben Zeugen am Montagmorgen der Polizei gemeldet. Weit kam der Fahrer jedoch nicht. Er wollte die Autobahn an der Anschlussstelle Weil am Rhein verlassen und kam dabei nach links von der Fahrbahn ab.