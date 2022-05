Weil am Rhein Betrunkener erhält Hilfeund baut Unfall

Weil am Rhein-Haltingen. Nachdem eine Frau am Sonntag gegen 18.50 Uhr in Haltingen einem auf der Straße liegenden, augenscheinlich stark alkoholisierten Mann beim Aufstehen geholfen hatte, ist dieser in einen grauen Audi gestiegen und in Richtung Weil am Rhein gefahren, wie sie der Polizei mitteilte. Kurze Zeit später stieß der 57-jährige Fahrer auf der Straße „Schusterinsel“ gegen einen geparkten Audi. Beim Versuch, rückwärts zu fahren, stieß er wohl gegen einen Baum. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von etwa 1,2 Promille. In einem Krankenhaus folgte eine Blutentnahme.