Eine Zeugin hat der Polizei am Dienstag gegen 22.15 Uhr einen Laster gemeldet, der beim Abbiegen von der Freiburger Straße in Richtung B 532/Römerstraße teilweise über die dortige Verkehrsinsel fuhr und zwei Verkehrszeichen überfuhr. An der Römerstraße am Ortseingang von Weil am Rhein auf einer Grünfläche traf die Polizei den 34-jährigen Fahrer an. Ein Alkomat-Test bei dem Lasterfahrer ergab ein Ergebnis von mehr als 1,6 Promille. Im Krankenhaus erfolgte eine Blutentnahme. Auch wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Während der polizeilichen Maßnahmen soll der Mann zwei Polizeibeamte beleidigt, bedroht und nach diesen getreten haben. Aufgrund seiner Aggressivität übernachtete er im Polizeirevier.