Wer selbst eines der zehn Mal zehn Zentimeter großen Kartonstücke gestalten will, der kann – so lange der Vorrat reicht – einen Umschlag mit dem benötigten Material und einer Anleitung bis zum 16. Januar im Kunstraum Kieswerk nach vorheriger Terminabstimmung per E-Mail an volkerscheurer@gmail.com oder Tel. 07621/1612710 sowie zu den üblichen Öffnungszeiten in der Apotheke am Rathaus und an der Information des Marktkaufs im Rheincenter abholen.

Alle gestalteten Papierquadrate, die bis spätestens 20. Januar beim Kunstraum Kieswerk, Mattrain 5, 79576 Weil am Rhein in den Briefkasten am Seiteneingang (Ostseite) eingeworfen werden oder bis zu diesem Tag per Post dort eingehen, werden für die Produktion des Gesamtkunstwerks berücksichtigt.

Das Banner, welches ein Mosaik aus allen eingesandten Quadraten zeigen wird, wird voraussichtlich im Februar über der Straße am Museum am Lindenplatz aufgehängt werden.