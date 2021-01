Weil am Rhein Bibel und besondere Bestimmungen

Weil am Rhein (mcf). Unter besonderen Rahmenbedingungen steht in dieser Woche die Allianzgebetswoche an. Mit dem Gottesdienstraum von rund 300 Quadratmetern in den Räumen der „Regiogemeinde evangelische Freikirche Weil am Rhein“ am Eimeldinger Weg in Haltingen gebe es ausreichend Möglichkeiten, Abstand zu halten, erläutert der dortige Pastor Eugen Heppler im Gespräch mit unserer Zeitung. Weil Punkte wie ein Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung, Desinfektion und Registrierung beim Betreten der Räume sowie der Verzicht auf den Gesang eingehalten würden, könne ein Präsenz-Veranstaltung erfolgen. An der Gestaltung wirken die Christliche Gemeinde Dreiländereck, der CVJM Haltingen, die AB-Gemeinschaft sowie Opendoors mit. Nicht dabei ist in diesem Jahr die evangelische Landeskirche, da diese keine Präsenz-Veranstaltungen anbietet oder sich daran beteiligt.