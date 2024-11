Weil am Rhein: Bibliothekarin ist ihr Traumjob

Die Planung und Einrichtung der neuen Bibliothek haben sehr viel Spaß gemacht. Seit der Eröffnung hat sich fast alles geändert, außer der Grundkomponente Bücher. Wir leben in einer multimedialen Gesellschaft, und das spiegelt sich auch im Bestand der Stadtbibliothek wider. Neben Printmedien wie Büchern, Zeitungen und Zeitschriften bieten wir auch DVDs, Blu-rays, CDs, Gesellschafts- und Konsolenspiele, Tonies und e-Medien an. Außerdem gibt es eine Artothek und eine „Bibliothek der Dinge“, in der Gegenstände wie eine Karaoke-Anlage oder ein 3D-Drucker ausgeliehen werden können.

Gab es vorher schon eine Bibliothek in Weil?