Weil am Rhein wie es früher war: Ein Bildkalender für das Jahr 2020 zeigt Teile der Stadt in zwölf historischen Ansichten. Diese Ausgabe stellt eher die 1950er- und 60er-Jahre in den Fokus. Zu sehen ist zum Beispiel das Freibad mit der Leopoldshöhe in den 50ern, die Hauptstraße, die im Vergleich zu heute fast leer erscheint, Friedlingen mit seinen Industriesiedlungen aus der Luft oder wie das Treiben auf dem Wochenmarkt in den 50ern aussah. In dem Wandkalender sind neben der Kernstadt auch alle Ortsteile vertreten. Herausgegeben wird das Werk von der Kalender Manufaktur aus Verden und ist im Buchhandel oder beim Verlag unter www.historische-kalender.de erhältlich. Die Fotografien wurden vom Stadtarchiv zur Verfügung gestellt. Foto: zVg