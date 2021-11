Es sei ein Privileg, in Deutschland und Europa in Frieden leben zu können, sagte Möller einleitend. Zugleich müsse die Erinnerung an die Gräueltaten der Kriege und des nationalsozialistischen Regimes wachgehalten werden. Geschichtsrevisionistischen Tendenzen, die es auch heute noch gebe, gelte es, mit humanistischer Bildung und den Werten des Glaubens entgegenzutreten.

Immer wieder zitierte Möller Menschen, die Opfer des nationalsozialistischen Terrors wurden und schlug damit eine Brücke zum Gedenken an all jene, die in weniger privilegierten Zeiten gelebt haben. „Freiheit und Frieden haben wir den Menschen zu verdanken, die in den Kriegen gestorben sind.“