Weil am Rhein/Binzen Gewinne können abgeholt werden

Über 250 Preise, die von der lokalen Geschäftswelt zur Verfügung gestellt wurden, waren zu gewinnen. Den Hauptpreis, eine Ölmalerei von Gabi Moll, konnte die Gewinnerin zu Beginn dieser Woche in Empfang nehmen, heißt es in einer Mitteilung des Lions-Clubs. Für viele Gewinne der Osteraktion habe sich aber noch kein Gewinner gemeldet. Bei der am Freitag, 12., 16 bis 21 Uhr, und Samstag, 13. Mai, 10 bis 18 Uhr, im reforum in Binzen stattfindenden Lions Taschen- und Kofferbörse besteht Gelegenheit, noch nicht abgeholte Gewinne in Empfang zu nehmen. Gewinnnummern sind im Internet zu finden unter https://weil-am-rhein.lions.de.

Rückfragen können an Friedrich Resin per E-Mail an f.resin@resin.de oder unter Tel. 07621/66 6170 gestellt werden.