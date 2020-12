Weil am Rhein Bis zu 10 000 Teilnehmer avisiert

Obwohl viele Weiler und weitere Bürger aus dem Umkreis angesichts der hohen Infektionsrate im Landkreis Lörrach kritisch auf eine Großdemonstration mitten in der Corona-Zeit blicken, sei ein Verbot nicht so einfach möglich, wirbt Folk um Verständnis. „Es ist immer noch die rechtliche Situation, die es zu berücksichtigen gilt.“ Hinsichtlich des Umzugs, der auf die Großdemo folgen soll, will sich die Stadtverwaltung aktuell noch nicht öffentlich weiter äußern. Folk: „Das ist noch Teil der Gespräche.“ Oberste Prämisse sei laut der Stadtsprecherin aber auch, dass die Auflagen im Verhältnis stehen müssen.

Für ein Verbot brauche es eine rechtliche Grundlage. Dass in Bremen die „Querdenken“-Demo verboten wurde, sei einer anderen Situation geschuldet gewesen – ein Vergleich mit Weil am Rhein so nicht möglich. Der Verwaltungsgerichtshof hatte auch eine geplante Querdenken-Demo in Mannheim endgültig verboten. Insgesamt räumt Folk ein, dass es sich um „ein schwieriges Thema“ handele.

Polizei bereitet sich vor

Im für Weil am Rhein zuständigen Polizeipräsidium beschäftigen sich die Verantwortlichen ebenfalls mit der Großdemo und dem Umzug. Inwiefern agiert wird, hänge von der Bewertung der Versammlungsbehörde, also dem Weiler Rechts- und Ordnungsamt, ab. Hinzu komme die Bewertung des Mobilisierungspotenzials. Daran orientiere sich die Polizei hinsichtlich des Maßnahmen-Pakets. Angesichts des trinationalen Aufrufs und der dynamischen Corona-Lage entscheide sich erst unmittelbar vor der Demo, wie viele Teilnehmer kommen werden.

Sollte die Demonstration stattfinden, gehe es vor Ort um die Einhaltung der Auflagen. Diese müssen über den Versammlungsleiter durchgesetzt werden. Erzielen Aufrufe über das Mikrofon nicht die gewünschte Wirkung, greift ein mehrstufiges Konzept, bei dem die Ordnungshüter gegebenenfalls aufrufen, einfordern, prüfen und auch Anzeigen schreiben. Wie das Gewaltpotenzial einzuschätzen ist, mag die Polizei-Sprecherin noch nicht beurteilen. „Wir haben eine Gefährdungseinschätzung, aber es verbietet sich, vorab eine kritische Einschätzung abzugeben.“

Nicht nur mit der eigentlichen Demo, sondern auch mit anschließenden „Querdenker“-Umzügen kennt sich die Polizei schon aus. So gelte es auch zu bewerten, inwiefern beispielsweise der ÖPNV betroffen ist, doch auch das liege in der Zuständigkeit der Stadtverwaltung – wobei die Polizei bei Abstimmungsgesprächen insgesamt mit einbezogen ist.

Im Rhein-Center fürchten nach Informationen unserer Zeitung aber Geschäftsinhaber am vierten Adventswochenende, von einem möglichen Umzug zur Dreiländerbrücke betroffen zu sein. Denn Sperrungen vor der Haustür würden eventuell Kunden vom Besuch abhalten, so die Sorge.

Einschätzung aus Lörrach

Das Landratsamt Lörrach, welches speziell das Infektionsgeschehen im Landkreis im Blick hat, befasst sich ebenfalls mit der angekündigten Demo. „Wir werden der Stadt unsere epidemiologische Einschätzung mitteilen“, erklärt Kreis-Sprecher Torben Pahl. Da hier im Moment noch Gespräche zwischen der Stadt und den Veranstaltern stattfinden und es sich um ein laufendes Verfahren handelt, will sich die Behörde noch nicht konkret weiter öffentlich äußern.