Weil am Rhein Bläserfestival: Name sorgt für Gesprächsstoff

Letzteres kam bei den Räten zum Teil nicht gut an. „Die Diskussion geht mir auf den Zeiger. Dann müsste man ja den Bläsiring auch umtaufen“, sagte Eugen Katzenstein (UFW). Zudem wies er darauf hin, dass in der Zusatzbezeichnung „3-Länder-Stadt“ auch ein Ä enthalten ist. „Ich bin entsetzt“, so Fraktionskollege Axel Schiffmann. „Es mag sein, dass es ein angestaubter Begriff ist, aber wir sollten nicht in einen Bereich abgleiten, in dem man sich immer mehr vom Thema wegbewegt.“ Spörrer erklärte, dass er den Hinweis mit der Konnotation als Feedback von außen erhalten habe. Es sei möglich, dass deshalb über Weil am Rhein geschmunzelt werde: „Ich würde das nicht wollen, dass man über mich schmunzelt.“

Ulrike Fröhlich (Grüne) mahnte, sich nicht im Detail zu verlieren. Schließlich handele es sich um ein Konzept. „Es ist schade, dass wir uns hier im Bläserfestival verstricken.“ Spörrer habe sich schließlich insgesamt unheimlich viele Gedanken gemacht, die diskussionswürdig seien (wir berichten noch).