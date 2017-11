Weil am Rhein Blaue(s) Wunder

„Blaue Wunder“ – unter diesem Motto hatte der Turnverein (TV) Weil zur Jahresfeier in die Jahnhalle eingeladen. Dass diese voll besetzt war, zeigte einmal mehr: Der Weiler Traditionsverein erfreut sich sehr großer Beliebtheit.

Weil am Rhein (sc). Die engagierten Abteilungsleiter, allen voran die stellvertretende Vorsitzende Petra Pfefferle, tragen mit ihrem unermüdlichen Einsatz zum guten Zusammenhalt und dem sportlichen Miteinander bei.

Ulrich Obrist, seit 25 Jahren Vorsitzender des TV Weil, begrüßte unter den Gästen OB Wolfgang Dietz mit seiner Frau Christine, den Vorsitzenden des Kulturrings, Ferdinand Corsten, sowie viele Gemeinderäte und Altstadträte. Mitglieder befreundeter Gau- und Sportvereine fanden sich ebenfalls unter den Besuchern. Musikalisch trugen die „,Blue’ Nightshadows“ zum Gelingen des Abends bei.

„Namensgeber für die Jahresfeier unter dem Thema ,Blau’ waren die neu beschafften Bühnenvorhänge, deren Kosten in einer Größenordnung von 40 000 Euro anzusiedeln sind“, sagte Obrist. Dank der Spendenfreudigkeit der Ehrenmitglieder waren 11 135 Euro an Eigenkapital zusammengekommen, der Rest konnte durch einen Zu- beziehungsweise Vorschuss der Stadtverwaltung gestemmt werden. Auch vom Badischen Sportbund sei ein Zuschuss zu erwarten, was die Finanzierung möglich machte, sagte der Vorsitzende. Allerdings, es sei den Mitgliedern, die in Hunderten von Arbeitsstunden ihren Beitrag geleistet hätten, zu verdanken, dass der neue Vorhang pünktlich zur Jahresfeier an der Bühne hänge. Dafür gebühre allen ein herzliches Dankeschön.

„Tanzende Säcke“ und die Müllabfuhr

Cornelia Zimmermann und Jan Bautz führten auf witzige Weise durch das Programm, das mit dem Auftritt des Spielmannszugs unter der Leitung von Michael Schiessel begann. Ganz in blaue Säcke gekleidet tanzten die Abteilungsleiter sowie die drei FSJ-ler Liceth McGuire, Felix Bojarski und Alex Woitynek so lange, bis die Männer der Müllabfuhr, Klaus Kaiser und Armin Rupp, wieder für Ordnung sorgten.

Es folgten die Damen des Frauenturnens von Gisela Trapp mit einer Tanznummer zum Tränen lachen. Eine jede präsentierte sich mit ihrem besonderen Berufswunsch und kombinierte diesen mit den entsprechenden Bewegungen. Hubert Eller war mit der Abteilung für Behindertensport als „Blaue Wesen“, sprich Schlümpfe und Blue Man Group, auf der Bühne. Auch hier präsentierten die Akteure viel Gefühl für den Rhythmus, und vor allem zeigten sie auf, wie viel Spaß ihnen der Auftritt macht.

Wer kennt nicht Heinz Schenk mit seiner Sendung „Zum blauen Bock“? Sandra Schiessel führte das Publikum mit dem Spielmannszug zum Feiern mit Äppelwoi, bekannten Stars wie Heino, Adriano Celentano oder den Jakobsisters. Aber auch in den „Blauen Bock“ nach Karsau, wo im Nachtclub an der Stange getanzt wurde, führte der Ausflug. Dann hieß es mit den Tanzsportlern von Frederik Anheuser „Violettblau“. Cha-Cha-Cha, Tango und Quickstepp – die Tänzer glitten leicht über die Bühne, und schon das Zusehen machte Lust auf Tanzen.

Anfänglich in blaue Leintücher gehüllt, präsentierten sich die Mädchen aus dem Kinderturnen mit Martina Mohring mit viel Begeisterung beim Bodenturnen. Rolle vorwärts, rückwärts, auf dem Balken balancieren – der turnerische Nachwuchs machte seine Sache ganz hervorragend. Die 28 Montagsfrauen von Ines Busch zeigten in einer eindrücklichen Choreografie, in der sie blaue Poolnudeln verwendeten, Anmut und Grazie verbunden mit Kraft und Bewegung.

„Wann wird es wieder mal richtig Sommer?“ Diese Frage stellte das Power-Team von Petra Pfefferle, das als heilige Petra, Regen, Sonne, Wind, Gewitter, Regenbogen und Schnee auf der Bühne stand.

Wetterkapriolen auf der Bühne

Mit hintergründigem Witz, humorvoll, tiefgründig sahen sich die Damen nicht nur die Wetter-Katastrophen in der Welt an. Beschwerden über das Wetter, beispielsweise von OB Dietz, wurden diskutiert und die Damen nahmen kein Blatt vor den Mund. Ein Stück Bollywood brachten Diana Himmelsbach und ihre Tanzgruppe auf die Bühne. In schönen blau-goldenen Kostümen tanzten die Frauen zur Filmmusik von „Maahi Ve“ und gaben dabei ein zauberhaftes Bild ab.

Schließlich lösten die Moderatoren die Frage, „Wie viele Vorhangrollen zur Aufhängung des neuen Vorhanges verwendet wurden?“ auf. 583 Rollen, so die Lösung, die dem richtigen Schätzer eine Flasche blauen Sekt in einer Tragetasche aus dem alten Vorhangstoff einbrachte. Zum Finale versammelten sich die Akteure auf der Bühne. Pfefferle bedankte sich bei allen, die zum Gelingen des Abends beigetragen hatten, und überreichte jedem einen TV-Kalender als Dankeschön. Dann wurde die von Christian Gottstein und seinem Team organisierte Tombola freigeben. Anschließend wurde noch lange an der Bar und im Saal gefeiert.

Über die Ehrungen werden wir noch gesondert berichten.

Regie: Ines Busch und Petra Pfefferle

Ansage: Cornelia Zimmermann, Jan Bautz

Licht und Ton: Klaus und Hanspeter Kaiser

Bühnencrew: Liceth McGuire, Alex Woitynek, Felix Bojarski

Theke: Spielmannszug von Michael Schiessel

Küche: Abteilung Volleyball, Abteilungsleiter Jan Bautz

Tombola: Christian Gottstein und Team

Aufbau: Abteilung Fußball

Tanzmusik: „The Nightshadows“