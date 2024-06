Genauer erfahren, wie der Alltag von Rettungskräften aussieht, können Interessierte beim Blaulichttag am Samstag, 8. Juni, auf der Einkauf Insel in Weil am Rhein. Von 10 bis 16 Uhr sind dort die Freiwillige Feuerwehr Weil am Rhein und der DRK-Ortsverein Weil am Rhein-Haltingen mit ihren Fahrzeugen vor Ort. Neben einer Brandsimulation wird es dort auch um Reanimation gehen. Im DRK-Bärenhospital können Kinder selbst einmal in die Rolle eines Arztes oder eines Sanitäters schlüpfen. Etwas zu essen und zu trinken gibt es auch: am Grillstand der Jugendfeuerwehr und am Waffelstand des DRK-Sozialdienstes.