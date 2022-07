Weil am Rhein Blick auf ein Jahrhundert

Mannschaften

Zwei Aktivmannschaften, eine Alte-Herren-Mannschaft und 110 Jugendliche trainieren aktuell. Zum Jubiläum wünschte sich Jägle augenzwinkernd, „dass sich die erste Mannschaft ein Beispiel an der Mannschaft von 1953/1954 nimmt“.

„Dass Vereine auf das Engagement ihrer Mitglieder setzten könnten, begeistere ihn immer wieder, sagte Oberbürgermeister Dietz. Der OB, der einen kleinen Zustupf mitgebracht hatte, rief dazu auf, trotz der aktuellen Krisen nicht in ein Jammertal zu fallen, sondern zu schauen, was an Positivem zu tun und zu sehen sei.

In dreifacher Funktion, unter anderem als Vizepräsident des Badischen Sportbunds und als Präsident Südbadischer Fußballvereine, war Thomas Schmidt gekommen. Mit Stolz sehe er auf ein ganzes Jahrhundert erfolgreicher Arbeit im FV Haltingen. Das Engagement der Mitglieder gehe über den Spielbetrieb hinweg zum Ehrenamtlichen und zur sozialen Arbeit. Die Kinder in den Fokus zu nehmen, sie für den Fußball zu begeistern, das sei Zukunftsarbeit. Dem FV Haltingen wünschte er „viele Jahre Leidenschaft für den Fußball“. Auch Schmidt hatte einen Zustupf mitgebracht und überreichte Jägle den Ehrenbrief des DFB.

Ehrungen

Die Silberne Ehrennadel überreichte Jägle an Matthias Wirkes, ein Mitglied, „auf das man immer zählen kann“. Karlfrieder Reinau gehört seit 1992 dem FV Haltingen an, er war im Vorstand als Beisitzer tätig und engagierte sich in der Jugendarbeit, ihm wurde die Goldene Ehrennadel überreicht. Martin Gründler, 14 Jahre lang Vorsitzender des FV Haltingen und viele Jahre Jugendleiter, wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Gerhard Schmidt wird die Silberne Vereinsnadel zu einem späteren Zeitpunkt überreicht werden. Lothar Jägle, der sich seit 1991 aktiv einbringt, und Peter Paul, der als Kassierer seit Jahren tätig ist, wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt und vom Verband wurde ihnen die Silberne Verbandsehrennadel überreicht. Der Verband zeichnete auch den Vorsitzenden Rolf-Dieter Jägle mit der Silbernen Verbandsehrennadel aus.