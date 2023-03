Weil am Rhein Blick auf große Projekte

Die nächsten Monate und Jahre werden spannend, denn in Weil am Rhein sowie im gesamten Kreis Lörrach stehen bedeutende Projekte und Entwicklungen an. Einen Überblick darüber gab es bei der Versammlung des SPD-Ortsvereins Weil und Haltingen am Donnerstagabend im Gasthaus „Chläbi“.