Weil am Rhein Blick hinter die Kulissen und Informationen

Weil am Rhein-Haltingen (os). Großer Besucherzuspruch trotz vieler Konkurrenzveranstaltungen und vor allem ein sehr interessiertes Publikum hat der adventliche „Tag der offenen Tür“ der Haltinger Winzergenossenschaft gefunden. Dies war für Michael Heintz, Geschäftsführer der „Haltinger Winzer“, Beleg dafür, dass die Zusatzevents des kleinen Erzeugerbetriebs gut ankommen. Heintz und sein Team spannten auch dieses Mal mit anderen Erzeugern zusammen, die im Keller der Genossenschaft mit Ständen ihrer Produkte anboten.

Im Verkaufsraum gab es ein saisonales Verköstigungsangebot vom Lörracher Caterer „Brot&Pfeffer“ sowie Kuchen und Torten der Landfrauen und viel Gelegenheit zu Gesprächen. Es herrschte den ganzen Sonntag über ein reges Kommen und Gehen. Das Programm an diesem ersten Advent war bewusst kurz gehalten, so Heintz, weil wieder das Gespräch miteinander und auch über den Haltinger Wein und seine Vermarktung im Fokus stehen sollte.

Konkreten sensorischen Einblick in die aktuelle Produktpalette boten Kellerführungen, bei denen der seit Mai in Haltingen tätige Kellermeister Ingo Ehret Wein aus den Jahrgängen 2015 – einige Raritäten und Edelsorten – sowie vor allem 2016er- Tropfen einschenkte. Außerdem bestand die Möglichkeit, internationale Weine des seit Anfang 2016 von den „Haltinger Winzern“ betriebenen Weincenters Lörrach zu probieren, was sehr gut ankam als Vergleichsprobe, so Ingo Ehret und Michael Heintz. Ein Thema war bei den Kellerführungen mit Weinprobe auch das zurückliegende, schwierige Weinjahr 2017. „Wir haben nur rund 40 Prozent eines Durchschnittsjahrs einbringen können wegen der Frostschäden Ende April“, sagte Ehret. Das werde, so fügte der Geschäftsführer hinzu, bei gewissen stark in Mitleidenschaft gezogenen Sorten möglicherweise Lieferengpässe mit sich bringen. „Unsere Lieferfähigkeit bleibt aber gewährleistet“, betonte Heintz. Und: „Im kommenden Frühjahr werden unsere Winzer vorsorglich zwei anstelle von bisher einer Frostrute stehen lassen, um einem erneuten Frostschaden vorzubeugen. Diese zweite Frostrute kann dann bei Ausbleiben von Frost im späten Frühjahr rausgeschnitten werden“, erklärte der Geschäftsführer.

Beim adventlichen „Tag der offenen Tür“ waren im Weinkeller die Verkostungsstationen von Fisch-, Schinken-, Käse- und Salami-Spezialitäten, die „Bauernhoffeinkost“ der Haltinger Winzerfamilie Susanne und Jürgen Engler, Balsamico Essige und Liköre gern angesteuerte Zwischenstopps für die vielen Gäste. Dort konnte das WG-Team im Gespräch mit den vielen Besuchern auch interessante Ausführungen zum Zusammenspiel von hochwertigen Speisen und passenden Weinen machen. Und die einzelnen Erzeuger schlossen sich diesen Ausführungen mit Informationen zu ihren Produkten, deren Herkunft und Herstellung gerne an.