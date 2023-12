Weil am Rhein: Blitzer mutwillig beschädigt

Einen in der Müllheimer Straße stehenden Blitzer-Anhänger hat ein Unbekannter am Montag gegen 22.25 Uhr, beschädigt. Mit einem unbekannten Gegenstand habe er alle vier Glasscheiben des Blitzers zerstört, heißt es in einer Polizeimeldung. Dieser gehöre einem Privatunternehmen, dessen Dienste die Polizei in Anspruch nimmt, präzisierte Polizeisprecher Thomas Batzel. Mann könne wohl davon ausgehen, dass die Scheiben ersetzt werden. Der Sachschaden werde auf etwa 1000 Euro geschätzt. Eine Zeugin will einen dunkel gekleideten, jungen Mann wahrgenommen haben, welcher mit einem Fahrrad unterwegs gewesen sei, heißt es in der Meldung weiter.