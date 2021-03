Weil am Rhein Blumen vor der bunten Explosion

Doch die Arbeit der Stadtgärtnerei hört damit noch lange nicht auf: 15 Mitarbeiter kümmern sich derweil um die Pflege der Floren in der Stadt, Friedlingen, Haltingen, Ötlingen und Märkt. Dazu gehören Hecke und Rosen schneiden, Unkraut jäten sowie das Gießen der Beete. Zwei der Mitarbeiter bereiten derzeit in der Gärtnerei am Nonnenholz schon einmal die Sommerbepflanzung im Mai vor. Allein im Sommer schmücken zirka 10 000 Pflanzen das Stadtbild, im Frühling sind es sogar 12 000. „Das liegt daran, dass die Blumen im Frühling kleiner sind, daher brauchen wir dafür deutlich mehr“, erklärt Schmieder.

Wetter bremst aus

Das Auspflanzen dauert für alle vier Ortsteile zirka zwei Wochen. Je nach Jahreszeit werden die Floren entsprechend viermal gewechselt. Grund dafür ist zum Beispiel der Frost. Nicht alle Blumen sind kältebeständig.

Das wechselhafte Wetter in diesem Winter habe laut Schmieder keinen großen Einfluss auf die Bepflanzung gehabt. „Im Februar gab es einen Kälteeinbruch, das hat uns zwar etwas gebremst, aber nicht zurückgeworfen.“ Im Durchschnitt sei es ein warmer Winter gewesen. Der Klimawandel sei spürbar, merkt der Stadtgärtnerei-Leiter an: „Die Frühjahrsbeete blühen früher.“

Beim Einpflanzen ist aber auch Vorsicht geboten, denn manche der Blumen haben andere Entwicklungszeiten. „Sie reifen unterschiedlich und das muss man beim Einpflanzen berücksichtigen“, so Schmieder.

Die Pflanzen erhält die Stadtgärtnerei zum einen durch Bestellungen und zum anderen züchten die Stadtgärtner die Blumen selber oder verwenden die Pflanzen vom vergangenen Jahr wieder. Wie viele Blumen die Stadtgärtnerei braucht, rechnet sie sich einfach aus. Denn es werden nicht mehr Blumen bestellt, wie auch gebraucht werden.

Die bestellten Pflanzen müssen allerdings von den Mitarbeitern aus den Aus­säe-Kisten pikiert und in einzelne Töpfe vereinzelt werden. (Die Pflanzen werden aus eng gesäten Kisten mit der Wurzel herausgehoben und in einen Topf einzeln wieder eingepflanzt). „Das regt zum Wurzelschlagen an“, erklärt Schmieder.

Wiederverwendet werden zum Beispiel die Dahlien: Zur kalten Jahreszeit werden sie eingetopft und überwintern gemeinsam mit den Kübelpflanzen in der Stadtgärtnerei. „Wir vermehren die Pflanzen, in dem wir die Mutterpflanze in vier bis sechs Jungpflanzen aufteilen“, erzählt Schmieder.

Fokus liegt auf Insekten

Bei der Auswahl der Blumen ist für die Stadtgärtnerei ein sehr wichtiger Aspekt, dass die Pflanzen Pollen und Nektar produzieren. „Wir schauen grundsätzlich darauf, Blumen zu pflanzen, die von Insekten als Nahrungsquelle angeflogen werden“, hebt Schmieder hervor.