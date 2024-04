Weil am Rhein: Blumenwiesen statt Zierpflanzen

Alles treibt früher

Was Stefan Uhrig in diesem Jahr schon aufgefallen ist, ist, dass alles gleichzeitig blüht. „Es treibt wie Wahnsinn“ – teilweise sogar frühzeitig. So mussten die Gärtner beispielsweise schon im März mit dem Mähen der Rasenflächen beginnen. Sonst starten sie damit erst Mitte April. Grund für das frühe Blühen: ein milder Winter, frühe Wärme und Regen im Boden.

Optimistisch gestimmt

Der viele Regen stimmt Uhrig aber optimistisch für den Sommer. „Der Regen kam nicht schlagartig sondern immer wieder über den Winter verteilt.“ Dadurch hatte der Boden Zeit, diesen aufzunehmen. „Das hat in den vergangenen Jahren nicht immer hingehauen“, sagt Uhrig. Dies sei an den Bäumen – vor allem den Buchen – zu sehen gewesen. Das Wasser sei dann nicht bis in die Spitzen der Bäume gelangt. Sollte es aber auch in den kommenden Monaten immer wieder mal regnen, sei ein gutes Jahr für die Pflanzen zu erwarten. Das freue vor allem Bäume und Pflanzen, die länger als drei Jahre stehen und somit nicht mehr gegossen werden.