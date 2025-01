Weil am Rhein: Blut spenden im katholischen Gemeindehaus

Die nächste Möglichkeit zu einer Blutspende besteht am Mittwoch, 15., und Donnerstag, 16. Januar, jeweils von 14 bis 19.30 Uhr im katholischen Gemeindehaus von St. Peter und Paul, Rudolf-Virchow-Straße, in Weil am Rhein. Als Dankeschön erhalten Blutspender eine exklusive Emaille-Tasse im DRK-Design, heißt es in einer Mitteilung des DRK-Ortsvereins Weil am Rhein-Haltingen.