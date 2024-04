Menschen in Not helfen

„Blutspenden ist eine großartige Möglichkeit, etwas Gutes für die Gemeinschaft zu tun und anderen Menschen in einer Notsituation zu helfen“, wird Sina Weber von der Personalabteilung, die im Rathaus die Organisationsfäden in den Händen hielt, in der Mitteilung zitiert.

Gespendetes Blut wird für medizinische Notfälle, Operationen, Krebsbehandlungen oder auch viele andere medizinische Situationen dringend benötigt. Mit jeder Blutspende können bis zu drei Leben gerettet werden, heißt es. In der Regel können alle gesunden Erwachsenen zwischen 18 und 65 Jahren Blut spenden. Wobei es bestimmte Ausschlusskriterien gibt – etwa bestimmte Krankheiten, die Einnahme von Medikamenten oder aber absolvierte Reisen in bestimmte Länder.