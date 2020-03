Weil am Rhein Blutspenden auch in Zeiten der Krise

Imbiss als Lunch-Paket

In der Halle läuft dann die Spende fast wie gewohnt ab, außer dass auch dort auf die Mindestabstände geachtet werden muss. Zuerst findet die Anmeldung statt, dann die Bestimmung von Blutdruck und HB-Wert, anschließend der Besuch bei einem Arzt und schließlich die Blutabnahme. „Leider müssen wir auf die Ausgabe eines Imbisses verzichten“, heißt es. Der Ortsverein biete aber dennoch eine Lösung an, jeder Spender erhält ein Lunch-Paket, das aber dann vorzugsweise nicht in der Halle verzehrt, sondern mit nach Hause genommen werden kann.

„Es liegen nun zwei anstrengende Blutspende-Tage vor uns. Wir hoffen auf gute Resonanz, nicht nur von unserer Weiler Bevölkerung, sondern auch aus dem Umland“, so die Verantwortlichen. Es werde sicher nicht einfach, allen Spendern gerecht zu werden, da sie einen Durchlauf in etwa 45 Minuten gewohnt sind. „Dennoch appellieren wir gemeinsam an alle Spender, sich in etwas Geduld zu üben, auch wenn es etwas länger dauert.“

Blut gespendet werden kann jeweils von 14.30 bis 19.30 Uhr. Es werden alle potenziellen Spender gebeten, einen Termin zu vereinbaren unter http://termin.drk-weilamrhein-haltingen.de. Für alle, die sich spontan entscheiden werden, zur Blutspende zu gehen, sei es auch kein Problem, zu erscheinen. Aufgrund einer fehlenden Terminreservierung werde niemand weggeschickt. Es könne aber zu kleineren Wartezeiten kommen.