Der nächsten Möglichkeiten zum Blutspenden in Weil am Rhein bieten sich am Mittwoch, 16., und Donnerstag, 17. Oktober, jeweils von 14 bis 19.30 Uhr im katholischen Gemeindehaus St. Peter und Paul, Rudolf-Virchow-Str. 8. Mit der Aktion „Wir feiern das Leben“ gewinnen Lebensretter im Anschluss an ihre Blutspende mit etwas Glück Erlebniswochenenden, heißt es in der Ankündigung des DRK-Blutspendedienstes.