Weil am Rhein Blutspenden werden weiter benötigt

Weil am Rhein. Auch in Zeiten der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens sind Patienten dringend auf Blutspenden angewiesen. Der DRK-Ortsverein Weil am Rhein-Haltingen lädt für Donnerstag, 15. April, zur Blutspende in der Turn- und Festhalle in Haltingen ein. Gespendet werden kann von 14.30 bis 19.30 Uhr. Eine vorherige Terminreservierung unter https://terminreservierung.blutspende.de/m/haltingen-festhalle ist erforderlich, um in den genutzten Räumlichkeiten den Abstand zwischen allen Beteiligten gewährleisten zu können und Wartezeiten zu vermeiden.