Weil am Rhein Bodenständig, humorvoll, souverän

Vielfältig sind die Aufgaben einer Innung. Seien es die Verhandlungen über Tarifverträge, die politische Vertretung auf Stadt-, Kreis-, Landes- und Bundesebene, Informationsveranstaltungen sowie Informationsschreiben an die Mitgliedsbetriebe oder die Mitarbeit im Gesellen- und Zwischenprüfungsausschuss sowie eine Rechtsvertretung für die Mitgliedsbetriebe, um nur ein paar Schwerpunkte zu nennen.

Ein Innungsobermeister ist Ansprechpartner für die Betriebe seines Berufsstandes, zudem ist die Innung Bindeglied zwischen den Auszubildenden und den ausbildenden Betrieben. So gehörte beispielsweise der Weiler Handwerksmeister von 2002 bis 2012 dem Ausschuss für Lehrlingsstreitigkeiten an. „Man muss in solchen Fällen vermitteln.“ Seit nunmehr 20 Jahren ist Fuchs Mitglied im Gesellenprüfungsausschuss und im Ausschuss für Berufsbildung.

Die Mitgliedschaft von Handwerksbetrieben in der Innung als Interessensvertretung ist freiwillig. Gleichwohl bedauert es der Innungsobermeister, dass nur 19 Gipsergeschäfte Mitglied sind. „Die Innung ist auch zuständig für die Durchführung der Lehrlingsprüfungen, was wichtig für den Fortbestand des Berufsstandes ist“, sagt Fuchs mit dem Hinweis, dass es schon für seinen Vater selbstverständlich war, in die Innung einzutreten.

Die Auftragslage im Gipserhandwerk bezeichnet der Innungsobermeister als noch zufriedenstellend, wenngleich sich wegen der Energiekrise als Folge des Kriegs in der Ukraine die Konjunktur abflacht. „Die Leute sind jetzt zurückhaltender geworden, halten geplante Investitionen zurück und warten ab, weil sie nicht wissen, was finanziell in naher Zukunft auf sie zukommt“, verdeutlicht Dietmar Fuchs die Lage am Bau. Trotz allem richtet er den Blick nach vorne und zeigt sich verhalten optimistisch: „Es muss weitergehen.“ Seine Devise: Nach vorne schauen und anpacken.

Ausgezeichneter Mime und Sänger

Auch wenn Beruf und Familie für den 52-Jährigen Priorität haben, so ist Dietmar Fuchs in seiner Freizeit ein Fasnächtler mit Leib und Seele. Und das seit bald 40 Jahren. Zunächst als Straßenfasnächtler und seit 1988 als Akteur auf der Narrenbühne. Der vielfältig engagierte Vollblut-Fasnächtler hat sich als ausgezeichneter Mime und Sänger sowie seit fast 14 Jahren als souveräner Oberzunftmeister einen Namen gemacht.