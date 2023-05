Weil am Rhein Botschaft an besorgte Bürger: Aushub-Ablagerung nur temporär

Dies teilten ein Mitarbeiter des vom Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Lörrach beauftragten Bauunternehmens Schmid aus Bad Säckingen und der Grundstückseigentümer Günter Schwarzwälder auf Nachfrage übereinstimmend mit.

„Unbelastetes Material“

Es handele sich um unbelastetes Material, so der Schmid-Mitarbeiter, der versichert, dass es sich um ein temporäres Zwischenlager handele. „Es ist nicht für Jahre da.“ Das Aushubmaterial werde hier beprobt, sagt Schwarzwälder. Allerdings seien bereits vor Ort in Lörrach auch schon Proben durchgeführt worden, sodass man davon ausgehen könne, dass das Material weitgehend unbelastet sei. In einem Brief des Ingenieurbüros Regiodata in Lörrach wird dem Eigentümer versichert, dass eine Belastung des Aushubmaterials nicht zu erwarten sei.