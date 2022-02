Mit sechs Einsätzen war die Freiwillige Feuerwehr Weil am Rhein am Sonntag wieder einmal stark gefordert.

Den größten Einsatz stellte ein Feuer in einem Hinterhof in Alt-Weil dar, zu dem die Abteilung Stadt und die Einsatzleitung vom Dienst (EvD) rund eine halbe Stunde vor Mitternacht gerufen wurden. Dort brannten an der Rückseite der Fassade Holzverkleidungen. „Aufgrund der akuten Gefahr der Ausbreitung durch Funkenflug und der sehr schlechten Zugänglichkeit zum Objekt erhöhten wir die Alarmstufe“, berichtet Feuerwehrsprecher Markus Utke. Ein Löschfahrzeug aus Haltingen wurde nachalarmiert. Alle Bewohner wurden von der Wehr unverletzt aus dem Gebäude geführt. Nach den Brandbekämpfungsmaßnahmen, der Belüftung des Objekts und der teilweisen Demontage der Holzfassade konnten die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.

Bereits um 17.18 Uhr rückten die Abteilungen Ötlingen und Märkt zu einem Fahrzeugbrand auf der Verbindungsstraße von Märkt Richtung Efringen-Kirchen aus. Die Ursache der Rauchentwicklung war vermutlich die Kupplung. Zur Absiche

rung blieb ein Löschfahrzeug vor Ort, bis das Abschleppunternehmen eintraf.

Einen umgestürzten Baum auf der Verbindungsstraße von Haltingen nach Märkt galt es einige Stunden später, um 21.53 Uhr, zu beseitigen. Die Abteilungen Ötlingen und Märkt haben den Windwurf zersägt und am Straßenrand gelagert. Die Straße durch den Märkter Wald wurde präventiv von der Feuerwehr für den Durchgangsverkehr gesperrt. „Aus unserer Sicht war die Gefährdung, dass Bäume auf durchfahrende Autos fallen, zu groß“, so Utke.

Die automatische Brandmeldeanlage eines Einkaufscenters in Friedlingen löste um 22.30 Uhr aus. „Nach umfangreicher Erkundung konnte ein Brand definitiv ausgeschlossen werden. Der Auslösegrund konnte nicht abschließend geklärt werden. Es handelte sich um einen Fehlalarm“, teilt der Feuerwehrsprecher mit.

Zu einem Baum auf der Verbindungsstraße von Friedlingen Richtung Märkt rückte die Abteilung Stadt um 22.36 aus. „Da sich die Einsatzstelle in einer schwer einsehbaren Kurve befand, wurden wir zur Verkehrsabsicherung von der Polizei unterstützt.“ Der Windwurf wurde ebenfalls zersägt und am Straßenrand gelagert.