Weil am Rhein: Brandschutz, Sanitäranlagen, W-Lan: An den Schulen wird gebaut

Hans-Thoma-Schule Haltingen

Hier werden die Decken im Treppenhaus dreier Stockwerke und des Kellers brandschutzertüchtigt. Diese Maßnahme kann in den Sommerferien nicht abgeschlossen werden und wird in den folgenden Ferienzeiten fortgeführt. Derweil wird in der Alten Schule die defekte Einzelraumregelung erneuert.

Turn- und Sporthalle

In den Sommerferien werden auch die Turn- und Sporthallen der Stadt auf Vordermann gebracht. So finden in der schul- und sportfreien Zeit unter anderem umfangreiche Reinigungsmaßnahmen statt. Selbiges geschieht – verteilt über die verschiedenen Ferien – auch in den Kindergärten. Nicht zuletzt gehen sicherheitstechnische Prüfungen der beweglichen Sportgeräte in allen Hallen über die Bühne. Die beauftragte Fachfirma hatte nur dabei nur kleinere Beanstandungen. Es zahlt sich also aus, dass die Stadtverwaltung seit Jahrzehnten diese Prüfungen jährlich durchführen lässt und sukzessive in die Ausstattung der Turn- und Sporthallen investiert.