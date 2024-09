Weil am Rhein: Brandschutz wird noch teurer

In der Fertigstellung

Für die Schule galt es, einen Materialcontainer anzumieten, da der Geräteraum im Baufeld lag und nicht zugänglich war. „Im Baufeld haben wir auch noch eine defekte Grundleitung entdeckt und in Ordnung gebracht“, erläuterte die Architektin weiter. Neben weiteren Arbeiten sind in den Mehrkosten auch Preissteigerungen in Höhe von zwölf Prozent enthalten. Zur Kostendeckung werden laut Bergermann Mittel herangezogen von Maßnahmen, die dieses Jahr nicht ausgeführt werden konnten beziehungsweise günstiger waren. Die gute Nachricht: „Wir sind in der Fertigstellung“, sagte Kromer-Piek. Am Mittwoch stand die behördliche Abnahme an. „Wir sind mit 170 000 Euro mit einer vagen Idee gestartet“, erinnerte Axel Schiffmann (UFW), „jetzt gibt es nochmal eine 40-prozentige Erhöhung.“ Das tue ihm auch heute noch weh, sagte Bergermann, stellte aber auch klar: „Das waren keine gerechneten Kosten.“ Er verwies auf den „extremen Druck“ hinsichtlich des Brandschutzes. „Wir haben die Schulschließung verhindert.“ Natürlich werde diskutiert, wie künftig gewirtschaftet und vorausschauend geplant werden könnte, sagte Bürgermeister Lorenz Wehrle.