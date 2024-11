Weil am Rhein: Breit gefächertes Angebot lockt Besucher an

Über die Wiederverwendung von Dingen, das Upcycling konnten sich die Besucher bei Detlef Pflug aus Freiburg ein Bild machen. Der Nase nach konnten Besucher bei den Seifen von Beate Geschke aus Freiburg und bei Neuzugang Michaele Behringer aus Utzfeld gehen, die ihr Angebot an Eselseife von ihrem Hof präsentierte. Reichhaltig war auch das Angebot an Ständen mit Arbeiten aus Stoffen, genähten Arbeiten, Keramik und Papiererzeugnissen. Zwischendurch konnten sich die Besucher in der geöffneten Brauerei in den Gängen des Kesselhauses eine Kostprobe schmecken lassen. Viel Freude machten den Besuchern die gedruckten Karten mit einem Augenzwinkern von Rolf Jekal, der mit seiner Druck-Werkstatt aus Weil am Rhein bereits seit mehreren Jahre mit einem Stand vertreten ist. Viel Zuspruch erhielten auch die genähten Postkarten von Christel Trimpin aus Waldkirch, die ihr Angebot in diesem Jahr ausgeweitet hatte. Originell und spannend waren die Objekte bei Dorothee Barnikols Stein-Knopf-Manufaktur aus Feldkirch, deren Steinvasen und Steinknöpfe auf Sympathie stießen. Viele Besucher blieben auch bei Susanne Helmbolds Papeterie „tausendblatt“ stehen, die ein reiches Angebot an floralen Dekorobjekten im Angebot hatte. Sie war in diesem Jahr erstmalig dabei.

Neben den Ausstellern hatte auch die Künstlerin Beate Fahrnländer ihr Kesselhaus-Atelier geöffnet. Fahrnländer hatte in ihrem Atelierr drei Freundinnen mit ihren Arbeiten zu Gast: Gaby Roter mit Design-Kissen, Cerstin Thiemann mit bemaltem Porzellan sowie genähte Taschen der Künstlerin Swony Krevet aus dem spanischen Mallorca.

Das Atelier der Fotografischen Gesellschaft Dreiland war ebenfalls geöffnet. Hier konnte die aktuelle Ausstellung „Kommunikation“ besichtigt werden.