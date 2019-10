Weil am Rhein Breites musikalisches Spektrum überzeugt

„Die Kunst darf sich nicht vom Terror beeinflussen lassen.“ Diesen Satz sagte Christian Lombardi, der durch das Programm führte, über das Werk „Yiddish Dances“ (Jiddische Tänze) von Adam Gorb. Nach dem Terroranschlag in Halle habe das Orchester darüber abgestimmt, ob dieses Werk im Programm bleiben soll. Aber trotz der oft heiteren Musik des Werks sei man sich einig gewesen, dass es auf jeden Fall gespielt werden sollte. Es hat viele musikalische Facetten. Dabei erinnert es stark an die Klezmermusik. Klezmer ist die Volksmusik des jiddisch sprechenden Volkes. Elemente dieses Musikstils sind dem breiten Publikum vielleicht aus dem Musical „Anatevka“ bekannt.

„Cuban Ouvertüre“ hieß es danach. Kein geringerer als George Gershwin hat sich bei einem Aufenthalt in Kuba von den heißen Rumba-Rhythmen zu diesem Stück inspirieren lassen.

„The Incredibles“ (Die Unglaublichen) stammt aus dem gleichnamigen Animationsfilm. Sehr bewegt erklang die Musik und offerierte die Klangfülle der 45 Musiker des Bundespolizeiorchesters.

Mit einem traumhaft gespielten Solo auf dem Saxophon glänzte Silvan Kaiser in „One Moment in Time“. Es ist die Melodie der Olympia-Fanfaren, gesungen von Whitney Houston. Klangschön und stimmungsvoll ertönte das Stück. Stets leitete Jos Zegers sehr gekonnt das Orchester.

Richtig heftig ging es dagegen bei „Nobody does it better than James Bond“ zur Sache. Das Medley vereinigt mehrere markante Melodien aus den James-Bond-Filmen.

Erinnerungen an den Glenn-Miller-Sound beendeten den offiziellen Programmteil. Als Zugaben erklangen noch „Devil’s circle“ und das „Badnerlied“, zu dem sich die Zuhörer erhoben und lauthals mitsangen.

Die Begünstigten

Der Reinerlös dieses Konzerts kommt dem Palliativnetz Lörrach und dem Förderkreis des Hospiz am Buck in Lörrach zu Gute, wie der Sprecher der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, Helmut Mutter, sagte. Mario Steffens, Leiter des Palliativnetzes mit Sitz in Friedlingen, stellte die Arbeit des Netzes vor. Klauspeter Huck, Vorsitzender des Förderkreises, berichtete über die Arbeit des Hospizes.