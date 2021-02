Weil am Rhein Briefwahlunterlagen erhältlich

Die Stadtverwaltung versendet anschließend den Wahlschein und die Briefwahlunterlagen. Sollte die Wahlbenachrichtigung auf die Schnelle nicht greifbar sein, so kann der Wahlschein auch formlos per E-Mail beantragt werden. In diesem Fall müssen Familienname, Vorname, Geburtsdatum und Wohnanschrift mit Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort angegeben sein. Bei Fragen zum Antragsverfahren stehen die Ansprechpartner im Wahlamt zur Verfügung unter Tel. 07621/704107, per E-Mail an wahlamt@weil-am-rhein.de oder per Fax an 07621/ 704121.