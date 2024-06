Auf der Friedensbrücke in Weil am Rhein soll bald Tempo 30 gelten. Fahrzeuge mit einem Gewicht von über 7,5, Tonnen sollen nicht mehr darüber fahren können. Die Stadt Weil am Rhein als untere Verkehrsbehörde wird dies auf Veranlassung des Regierungspräsidiums demnächst anordnen, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Das Regierungspräsidium (RP) Freiburg hat in den vergangenen Monaten die Friedensbrücke genauer unter die Lupe genommen, heißt es. Nun liegt das Ergebnis der großen Bauwerkshauptprüfung vor. Und es sieht nicht gut aus. „Das beauftragte Ingenieurbüro hat den Zustand der genieteten Stahlfachwerkbrücke aus dem Jahr 1909 als sehr schlecht bezeichnet“, hält das RP fest. Es hält verkehrliche Einschränkungen zur Reduzierung der Belastung des Bauwerks für dringend erforderlich. Wir berichten noch ausführlich.