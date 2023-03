Weil am Rhein Brückennutzung bleibt Zankapfel

Den Stein ins Rollen gebracht hatte ein Antrag der Weiler Grünen-Fraktion. Dieser sieht vor, die Kanderstraßenbrücke lediglich für den sogenannten Langsam-Verkehr, also im Wesentlichen für Fußgänger und Radfahrer, freizugeben. Darüber hinaus sollen lediglich die Blaulichtorganisationen das Recht haben, die Brücke mit motorisierten Fahrzeugen zu befahren. Gewährleistet werden soll das mithilfe von versenkbaren Pollern, wie man sie beispielsweise aus der Lörracher Innenstadt kennt. Auf den Umstand, dass Feuerwehr, Polizei & Co. die Brücke also auf jeden Fall weiterhin nutzen können, wies Markus Dembowski (Grüne) in der Sitzung des Haltinger Rats nochmals nachdrücklich hin. Auch Jan Bautz (SPD) sprach sich für das im Antrag der Grünen skizzierte Vorgehen aus. Die Brücke stehe aufgrund der Bauarbeiten im Bereich der Heldelinger Unterführung nun seit mehreren Jahren nicht mehr für den normalen Autoverkehr zur Verfügung. „Das hat sich in Sachen Verkehrsberuhigung bewährt“, befand er.

Verschiedene Szenarien

Eugen Katzenstein (UFW) hingegen sprach sich dafür aus, wieder zu der Verkehrsführung zurückzukehren, die es vor Beginn der Bauarbeiten gegeben hatte. „Es ist eine wichtige Verbindung“, betonte er. Die potenziellen Auswirkungen auf die Straßen in der Nachbarschaft dürfe man ebenfalls nicht aus den Augen zu verlieren. Seiner Einschätzung nach könnte der Vorschlag der Grünen dazu führen, dass sich der motorisierte Verkehr langfristig etwa in Richtung Eimeldinger Weg verlagere.