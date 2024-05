Der Brunnen, der oberhalb der Haltinger Katzgasse im Rebberg Wanderern als kühle Erfrischung dient, funktioniert wieder. Um Silvester herum war er kaputt gemacht worden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die Stadtwerke haben sich nun des Brunnens angenommen und ihn wieder herrichten lassen. Er wurde saniert und mit robusten Materialien versehen. Seit einigen Wochen wieder Trinkwasser aus der Rohrleitung und erfreut die Erholungssuchenden in den Reben. Der Brunnen, direkt an der Kreuzung Katzgasse/Weinweg gelegen, sorgt ganz unkompliziert für kostenloses Leitungswasser, dient somit als Durstlöscher und Erfrischungsspender.