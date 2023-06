Weil am Rhein Bürger dürfen bei Projekt Tram 8+ mitreden

Der Friedlinger Stadtrat Rühle war damals selbst in der Begleitgruppe, berichtete er. „Es macht Sinn im Vorfeld.“ Martin Fischer (Grüne) bezeichnete den Beteiligungsprozess als wichtig. „Bei der Fußgängerzone lief es nicht so optimal. So können wir Vorbehalte ausräumen“, meinte er etwa mit Blick auf die Radwegeführung.

Matthias Dirrigl (SPD) erkundigte sich, wie die Tram 8+ sich in das Gesamtverkehrskonzept einfügen würde. Die Entwurfsplanung werde mit der Stadtplanung abgestimmt, erläuterte Koger. Es handele sich nur um einen Mosaikstein in der Bürgerbeteiligung. Beim laufenden Isek-Prozess (Integriertes Stadtentwicklungskonzept) gibt es beispielsweise bereits ein Beteiligungsformat. „Die Planung soll gemeinsam erarbeitet werden. Wir wollen auch Abschnitte bilden wie in Friedlingen und uns immer wieder neu Gedanken machen“, sagte Koger. Durch die Tram 8+ würden zudem Bus-Kilometer frei, warf der OB ein. „Wir könnten neue Quartiere anschließen“, sagte Koger. Einen Parallelverkehr von Bus und Tram werde es auf der Hauptstraße nicht geben.

Demokratie kostet Geld

Für Thomas Harms kommt die Beteiligung zu spät: „Die Bevölkerung soll im Nachhinein überzeugt werden von etwas, was der Gemeinderat beschlossen hat. Das hätte man vorher gemeinsam angehen sollen.“ Außerdem sei er nicht von der Tram 8+ als „tolle Lösung“ überzeugt. „Ein Citybus könnte schon längst verkehren.“ Die Bevölkerung soll mitgenommen werden beim Ausgestalten eines Beschlusses, erklärte Dietz.

„Zwei Euro pro Kopf sollte uns die Demokratie wert sein“, meinte Jürgen Valley (SPD). Er ging sogar so weit, die Bevölkerung auch in die Entscheidung über die Verlängerung mit einzubeziehen. Es sei noch zu früh, sich darüber Gedanken zu machen, meinte der OB.

Folgekosten nach wie vor nicht bekannt

Diskussion

Dass die Höhe der Betriebskosten nach wie vor nicht bekannt ist, sorgte im Finanzausschuss für Unmut. Der Gemeinderat hat bekanntlich zur Bedingung gemacht, dass ihm das Gesamtprojekt Tram 8+ erst noch einmal vorgelegt wird, bevor er eine Entscheidung trifft. Es sei für ihn unverständlich, dass diese Kosten nicht beziffert werden können, kritisierte Eugen Katzenstein (UFW), der an diesen Vorbehalt erinnerte. Der Beteiligungsprozess mache nur Sinn, wenn man über die Kosten Bescheid wisse. Und er sei zwar auch dafür, die Bürger mit einzubeziehen. „Aber geht es nicht billiger?“ Die Stadt sei abhängig vom Land, stellte Erster Bürgermeister Rudolf Koger klar. „Der Mailverkehr zieht sich wie Gummi.“ Immer wieder gebe es Fragen, die er sofort beantworte. Geklärt werden muss, ob ein Zuschuss für das erforderliche weitere Tramfahrzeug möglich ist. Dieser würde sich elementar auf die Betriebskosten auswirken. Eine Höhe von 40 Prozent sei denkbar. Katzenstein forderte Szenarien mit und ohne Zuschuss. „Man will nicht mit den Kosten rausrücken und Zeit gewinnen“, schimpfte er, was Koger weit von sich wies: Er habe immer kommuniziert, dass die Basler Verkehrsbetriebe zwar die Betriebskosten berechnen könnten, dies aber keinen Sinn mache, ohne die Rahmenbedingungen zu kennen. Ungefähre Zahlen zu nennen, die sich in den Köpfen festsetzen, hielt Koger nicht für zielführend.