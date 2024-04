Weil am Rhein: Bürger dürfen über Film abstimmen

„The Great Gatsby“ ist ein US-amerikanisches Filmdrama aus dem Jahr 2013. Leonardo DiCaprio verkörpert darin den geheimnisvollen Millionär und Lebemann Jay Gatsby, der eine Villa bewohnt, in der er rauschende Feste feiert und dekadenten Hobbys frönt, schreibt das Kulturamt. In der 1961 veröffentlichten Musical-Romanze „Frühstück bei Tiffany“ spielt Audrey Hepburn die Hauptrolle. Sie verkörpert darin laut Ankündigung ein New Yorker Partygirl, das ein exzessives Leben führt und verschiedene Affären hat. „Catch me if you can“ zeigt einen Scheck-Betrüger, der unterschiedliche Berufe annimmt, für die er keinerlei Qualifikation besitzt. Die Gaunerkomödie ist mit Leonardo DiCaprio und Tom Hanks besetzt. Der Action- und Science-Fiction-Klassiker „Terminator 2“ zeigt Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle als Mensch-Maschine-Hybrid.

Die Abstimmung ist noch bis zum 28. April online unter https://terminplaner4.dfn.de/Rqx2jOZ11CxdeQhF möglich.