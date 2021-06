Weil am Rhein Bürger haben eigene Ideen

Kurt Ruser hat seine Idee in Versform verpackt: „Neues Stadt-Logo für Weil am Rhein, Willma Chueh und Stadt der Stühle, das isch eifach nümmi in. E ganz neu Logo will me finde, als Werbig halt, das macht au Sinn. Mi Vorschlag isch, wär das nit glatt? Weil am Rhein, die Wohlfühlstadt. Und untedrunter in Klammer und fett: (Hier kauft man ein) – wär das nit nett?“

Elke Waller schlägt vor: „Weil am Rhein – drei mol drüü“. Hintergrund dazu sei das „drei Mal drei“: drei Länder, drei Flüsse, drei Gebirge – Deutschland, Schweiz und Frankreich; Rhein, Wiese und Kander; Schwarzwald, Alpen und Vogesen. Nachdem sie sich ihre Einsendung noch einmal durch den Kopf gehen lassen hat, ist ihr noch etwas aufgefallen: „Das war wohl Zufall, das mit dem ,mol’ im Slogan für Weil am Rhein.“ Denn der neue Lörracher Slogan lautet „Lueg emol“. Spontan fällt Waller dazu noch ein: „Weil am Rhein, drei mol drüü, die häns ,ö’, mir häns ,ü’.“ Jedenfalls würde sie den Schwerpunkt beim Städtenamenszusatz auf die „drei“ legen, erklärt die Ideengeberin.

Offenbar kommen aber auch die städtischen Namenszusätze „Dreiländerstadt“ und „Stadt im Dreiländereck“ recht gut an. Die restlichen bei unserer Zeitung eingegangen Einsendungen beziehen sich alle darauf. Es wird aber auch Kritik geübt. „Mein Lebensselbstverständnis als Weiler Bürger ist es, in einer ,Stadt im Dreiländereck’ zu leben und nicht, wie von der Stadt vorgeschlagen, als deutsch- schweizerisch-französischer Kosmopolit in einer umbenannten ,Dreiländerstadt’ Weil am Rhein“, meint etwa Peter Rutsatz.

„Nicht in drei Ländern“

Und auch Klaus Wittkämper findet: „Die Aussage ,Dreiländerstadt’ ist unzutreffend, da Weil am Rhein nicht in drei Ländern liegt. Wenn die Bezeichnung ,Stadt im Dreiländereck’ als zu lang empfunden wird, könnte das Wort ,Stadt’ weggelassen werden.“ Dann ergebe sich „Große Kreisstadt – Weil am Rhein – im Dreiländereck“.

Auch Anneliese Geitlinger nennt „Stadt im Dreiländereck“ als bevorzugte Zusatzbezeichnung, ebenso wie Gerhard Merschroth und ebenso Renate Ollenik: „Diese Bezeichnung finde ich für die ausgesprochen schöne Lage unserer Stadt sehr passend“, schreibt letztere.

Ahmad Hassan hat drei ähnliche Favoriten: „Stadt der Dreiländer“, „Die Stadt zwischen drei Ländern“ und „Dreiländerstadt“.

Weil am Rhein (sas). Auch im Internet auf der Plattform Facebook hat das Thema für zahlreiche Kommentare gesorgt. Die Zusatzbezeichnung mache Weil nicht attraktiver, nicht zur Stadt mit Fußgängerzone und kein Stück bedeutender in der zurückliegenden Historie und auch nicht wichtiger als Lörrach, ist dort beispielsweise zu lesen. Menschen fragen sich aber auch: „Warum braucht die Stadt einen Beinamen?“ oder „Gilt Stadt der Stühle nicht mehr?“ Auch an den bereits existierenden Begriff „Eisenbahnerstadt“ wird erinnert.

Kritisiert werden außerdem die Kosten, auch wenn die Zusatzbezeichnung gratis ist: Würden doch neue Schilder, Stempel, Briefpapier und mehr erforderlich.

Mehrere der dort genannten Vorschläge haben mit den Begriffen „Shisha“, „Döner“ und „Wettbüro“ zu tun – wie ernst diese gemeint sind, wissen wohl nur die Verfasser.