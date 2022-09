Weil am Rhein Bürgerbegehren geplant gegen Fußgängerzone

Bei der Einrichtung einer Fußgängerzone handele es sich um einen massiven Eingriff in die Infrastruktur von Weil. „Das Konzept ist einfach nicht überzeugend und es wurde über Köpfe hinweg entschieden. Da das letzte Wort immer die Bürger haben sollten, wäre ein Bürgerbegehren am demokratischsten“, findet der FDP-Vorsitzende.

Auf der Bühl- und Turmstraße sei durch die Fußgängerzone eine erhöhte Verkehrsbelastung zu erwarten, dadurch werde nicht nur die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg gefährdet, sondern es würden auch Anwohner gestört. Es sei wichtig, den Verkehr für alle so erträglich wie möglich zu gestalten und mit lösungsorientierten Ideen die Herausforderungen im Alltag zu meistern. Dies sei aufgrund der historischen baulichen Entwicklung von Weil am Rhein nicht einfach. „Bis allerdings ein stimmiges Konzept vorliegt, wäre es begrüßenswert, von solchen Versuchen abzusehen.“ Unterschriften sammeln Am heutigen Samstag werden an einem Stand an der Rathausapotheke von 10 bis 12 Uhr Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt. „Außerdem werden in manchen Geschäften Formulare ausgelegt und an der Haustür Stimmen gesammelt“, kündigt Kahraman an.