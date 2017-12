Weil am Rhein Bürgerstiftung vielfältig aktiv

Änderungen im Vorstand und Stiftungsrat der Weiler Bürgerstiftung: Für den ausscheidenden Ulf Bleckmann rückt Susanne Volkmer nach. Die Bürgerstiftung setzt sich in vielfältiger Weise für Bildung, Völkerverständigung und Soziales ein.

Weil am Rhein (sif). Ulf Bleckmann scheidet auf eigenen Wunsch nach über zwölf jähriger Tätigkeit als Schatzmeister aus der Bürgerstiftung Weil am Rhein aus. „Sie haben während ihrer Amtsperiode sehr viel Zeit investiert und ein hohes Maß an Engagement eingebracht“, sagte Jürgen Allweier, Vorsitzender der Bürgerstiftung Weil am Rhein. Es falle ihm nicht leicht, auf diese hervorragende Zusammenarbeit nun verzichten zu müssen.

Bleckmann bedankte sich im Rahmen der Sitzung für die anerkennenden Worte. Er sei erfüllt gewesen von seinen vielfältigen Aufgaben während seiner Amtszeit. Immerhin weise das Vermögen der Bürgerstiftung heute eine Summe von mehr knapp 500 000 Euro auf. Mit einem solchen Stiftungskapital konnte die Bürgerstiftung Weil am Rhein in den vergangenen Jahren zahlreiche wichtige und wertvolle Projekte und Vorhaben in Weil am Rhein finanziell begleiten.

Zur neuen Schatzmeisterin und damit Nachfolgerin von Ulf Bleckmann wurde in der jüngsten Stiftungsratssitzung Susanne Volkmer gewählt. Sie sei als Bereichsleiterin Personal bei der Volksbank Dreiländereck bestens mit dem Bankgeschäft vertraut und darüber hinaus sei sie eine engagierte Persönlichkeit.

Susanne Volkmer, die in Ötlingen wohnt, werde durch ihre vielfältigen Kontakte diese wichtige Position in vollem Maße erfüllen und das bisher Erreichte weiterhin fortsetzen, teilte der Vorstand der Bürgerstiftung mit. Sie wird ihre ehrenamtliche Aufgabe zu Jahresbeginn für drei Jahre übernehmen.

Die Bürgerstiftung hat in der Vergangenheit schon vielfältige Projekte unterstützt, seien es Schulen, um Schülern das Erlernen eines In­struments zu ermöglichen, Sprachförderung, das Zirkusprojekt des Familienzentrums Wunderfitz, die Gesprächsreihe „Weiler Gespräche“ mit prominenten Persönlichkeiten, die in einer Verbindung zur Grenzstadt Weil am Rhein stehen, oder das Projekt „Respekt“ an der Gemeinschaftsschule.

Dabei lernen Schüler den respektvollen Umgang untereinander und wie sie Krisensituationen meistern können. Auch den Tag der Kulturen an der Hans-Thoma-Schule wurde ebenso unterstützt, bei dem auch das Mobbing thematisiert wurde. Die Förderung des Französisch­unterrichts im Kindergarten Kirschenstraße ist ein weiteres Projekt.

Jürgen Allweier, Vorsitzender der Bürgerstiftung, und sein Stellvertreter Friedemann Theil freuen sich, dass es immer wieder Zustiftungen von Privat- und Geschäftsleuten gibt.

Auch wenn sich die Ausschüttungen in Zeiten der Niedrigzinsphase auf einem niedrigeren Niveau befinden, kann die Bürgerstiftung doch wichtige Projekte unterstützen. Neben dem Stiftungskapital, dessen Summe unlängst bei 455 000 Euro lag, gibt es immer wieder Spenden, so dass das Stiftungsvermögen bei knapp einer halben Million angelangt ist.