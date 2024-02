Schächte reichten bis in 1100 Meter Tiefe

1922 begann die Bergrechtliche Gewerkschaft Baden mit der Erschließung und Ausbeutung. Drei Schächte (zunächst benannt Baden, Markgräfler und später Heitersheim) wurden bis in eine Tiefe von 1100 Metern voran getrieben und mit großen Fördertürmen vollendet. Das etwa vier Meter mächtige rötliche Kalisalzlager wurde zusammen mit Steinsalz und Ton in einem speziellen Heißlöseverfahren gewonnen und aufwendig weiterverarbeitet. Bis 1973 arbeiteten hier etwa 1200 Menschen in der ansonsten landwirtschaftlich genutzten Region. Bei Temperaturen über 40 Grad und mindestens sechsstündiger Arbeitszeit waren sie zumeist in kurzen Hosen und festen Stiefeln am Werk. Ein verheerender Brand im Jahre 1934 kostete 86 Männer das Leben.