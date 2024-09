Trotz eines Einreiseverbots hat ein 38-Jähriger versucht nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei verweigerte ihm die Einreise und wies ihn in die Schweiz zurück. Am Mittwochnachmittag versuchte der algerische Staatsangehörige am Grenzübergang Weil am Rhein-Friedlingen nach Deutschland einzureisen. Bei der Kontrolle des Mannes in der grenzüberschreitenden Straßenbahn stellte sich heraus, dass gegen ihn ein mehrjähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland bestand. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz ein und wies den Mann in die Schweiz zurück.