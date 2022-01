Weil am Rhein Bundespräsident erhält Postkarte aus Weil

Weil am Rhein (sas). Eine Postkarte aus dem Dreiländereck wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in den nächsten Tagen erhalten. Die Weilerin Brigitte Elsner knüpft damit an ihre Aktion vor 20 Jahren an, als sie Post an den damaligen Bundespräsidenten Johannes Rau verschickte – mit zahlreichen Unterschriften aus Weil am Rhein versehen. Damals handelte es sich um ein überdimensionales Schriftstück mit Motiven zur „Stadt der Stühle“. Die Initiatorin hat sogar einen Dankesbrief erhalten, wie sie im Gespräch mit unserer Zeitung stolz erzählt.