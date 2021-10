Weil am Rhein Bunte Werke für Kupfer-Box

Weil am Rhein. Bunte Bilder für die Ewigkeit: Mehr als 20 Nachwuchskünstler der Karl-Tschamber-Grundschule haben ihre Werke über ihr ganz persönliches Weil am Rhein der Gegenwart und der Zukunft an Oberbürgermeister Wolfgang Dietz übergeben. Diese Zeichnungen werden nun anlässlich der Grundsteinlegung des Rathaus-Erweiterungsbaus am heutigen Dienstag zusammen mit einem Münzensatz, einem Corona-Test, dem Beschlussvorschlag an den Gemeinderat für dieses Vorhaben, Tageszeitungen sowie einer Projektbroschüre in einer Zeitkapsel ihren Platz finden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.