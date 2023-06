Weil am Rhein Buntes Büffet zum Abschluss

Die Lehrerinnen Gabriele Braun, Tanja Ulbricht und Antje Rösch, die Fachfrau für Zahngesundheitsförderung Marina Bull-Müller von der regionalen Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit Landkreis Lörrach (AGZ) sowie die Fachfrau für bewusste Kinderernährung (BeKi) Christiana Ntonga Zengue leiteten die vier Projekttage.

Mit allen Sinnen

Ntonga Zengue ließ die Kinder Obst und Gemüse mit all ihren Sinnen wahrnehmen und bereitete mit ihnen Obstsalat in einer Eiswaffel zu. Unter Anleitung ihrer Lehrerinnen erfuhren die Zweitklässler außerdem zum Beispiel, dass zu viel Zucker krank macht und dass sogar in Ketchup, Pizza und in sauren Gurken viel Zucker stecken kann. Gemeinsam stellten sie als Alternative zuckerarmen Ketchup her und probierten ihn mit großem Genuss, heißt es weiter. Die Kinder stellten Tischsets her, besprachen die Tischregeln und setzten diese auch um. Der menschliche Körper wurde erforscht, aber auch die körperliche Bewegung, die für die allgemeine Fitness besonders wichtig ist, kam nicht zu kurz.