Weil am Rhein Buslinie 55: Haltestellen entfallen

Weil am Rhein. Aufgrund der Baumaßnahme mit halbseitiger Sperrung der B 3 zwischen der B 317 und der Weiler Innenstadt (wir berichteten) muss die Buslinie 55 von Basel kommend in Fahrtrichtung Haltingen und Kandern ab heute bis einschließlich Freitag, 17. Dezember, umgeleitet werden. Die Umleitung erfolgt über die B 317, Nonnenholzstraße und Turmstraße zur Hauptstraße in Weil am Rhein. Wegen der Umleitung entfallen für die Haltestellen Weil am Rhein Rathaus und Marktstraße. Die Haltestelle Turmstraße wird um etwa 60 Meter nach Osten auf Höhe der Hausnummer 221 verlegt, heißt es in einer Mitteilung.