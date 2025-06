Eine Busreise aus Turin endet jetzt an der Schweizer Grenze. Im Januar dieses Jahres wurde ein syrischer Staatsangehöriger nach Italien überstellt und mit einem Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland belegt. Mit dem Fernreisebus versuchte er erneut einzureisen und scheiterte. Am frühen Donnerstagmorgen versuchte der in Italien wohnhafte Mann über den Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn einzureisen. Bei der Überprüfung des Mannes, der sich auf der Fahrt nach Frankfurt am Main befand, stellte sich heraus, dass er für mehrere Jahre nicht nach Deutschland einreisen darf, heißt es in einer Mitteilung. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz ein und wies den Mann in die Schweiz zurück.