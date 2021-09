Weil am Rhein Camping trotz fehlender Anschlüsse

Über einen fehlenden Anschluss an Wasser und Strom samt Entsorgungsstation beschweren sich auch die Wohnmobilisten, die das Stauwehr in Märkt als Übernachtungsort auserkoren haben, nicht. Märkts Ortsvorsteher Stefan Hofmann weiß, dass die Wohnmobilreisenden hier ein lauschiges Plätzchen in der Natur gefunden haben. „Es ist schön am Wasser gelegen und trotzdem in Stadtnähe.“ Zahlreiche Touristen finden seit rund drei Jahren ihren Weg zum Märkter Stauwehr, eine Zunahme aufgrund eingeschränkter Reisemöglichkeiten wegen der Pandemie kann Hofmann jedoch nicht bestätigen. „Trotz der vielen Übernachtenden gab es noch nie Beschwerden bezüglich der Lautstärke oder wegen zurückgelassenen Mülls.“

Wenn der Märkter selbst am Stauwehr spaziert, kommt er mit den Reisenden ab und an ins Gespräch: „Das sind sehr offene und freundliche Leute.“ Dass Müll liegen gelassen oder gar der Inhalt der Chemietoilette illegalerweise hier entsorgt würde, hat der Ortsvorsteher bisher nicht erlebt. „In den Sommermonaten werden die aufgestellten Müllbehälter selbst sonntags von den Mitarbeitern des Werkhofs entleert.“ Die Vermüllung übersteige nicht das übliche Maß und längst nicht aller Müll stamme von Reisenden. „Ärgerlich ist, dass Leute ihren Hausmüll auf Kosten der Allgemeinheit hier entsorgen. Das kann man leider immer wieder beobachten.“

Trotz der Möglichkeit, das Stauwehr für ein, zwei Übernachtungen anzufahren, sieht Hofmann Bedarf nach einer Campingmöglichkeit, die in Stadtnähe liegt und den Reisenden die entsprechenden Annehmlichkeiten bietet. „Es ist immer beliebter, vor der eigenen Haustür Urlaub zu machen, und aus meiner Sicht steigt die Tendenz, im Wohnmobil zu reisen.“

Ob es sich also lohnt, Wohnmobilreisenden mit Entsorgungs- und Aufladestationen für Strom und Wasser eine professionellere Infrastruktur anzubieten? In der Tourist-Info der Stadt tauchen – so nimmt Leiterin Daniela Heim die Lage wahr – nur vereinzelt Reisende auf, die mit Wohnmobilen auf Tour sind. „Trotzdem vermute ich einen leicht erhöhten Bedarf, weswegen das Thema Stellplätze immer wieder in den Blick gerät.“

Seitens der Stadt ist aber weder eine Umstrukturierung oder der Ausbau bestehender Möglichkeiten, noch ein Neubau eines Campingplatzes oder Ähnlichem in Planung, weiß Hauptamtsleiterin Annette Huber.

Kurzzeitig erholen kann man sich auch auf den Parkplätzen beim VitraHaus, beim Dreiländergarten, beim Hauptfriedhof oder auf dem Waldparkplatz bei Märkt.