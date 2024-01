Weil am Rhein: Carport einer Gärtnerei brennt

Zu einem brennenden Carport ist die Freiwillige Feuerwehr Weil am Rhein am Montag ausgerückt. Gegen 21.20 Uhr ging ein Notruf ein mit der Nachricht, in der Domhofstraße, im Bereich des Friedhofs, würden eine Gartenhütte und Bäume in Flammen stehen. Letztlich handelte es sich um einen brennenden Carport auf dem Gelände einer Gärtnerei. Das Feuer hatte auf eine angrenzende Hecke übergegriffen. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen und ein Übergreifen des Feuers auf ein Gewächshaus verhindern, heißt es im Polizeibericht.