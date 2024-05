Die BVB, eine Organisation, die täglich mehr als 290 000 Menschen an ihr Ziel befördert, präsentierte den CDU-Kandidaten einen Einblick in ihre Arbeit, insbesondere im Hinblick auf das Projekt Tram8+. Die Informationen und Erklärungen erwiesen sich laut CDU als wertvoll für die zukünftige Arbeit der Kandidaten in der Kommunalpolitik.

Besonders beeindruckt waren die Teilnehmer von der Professionalität und dem Engagement, das die BVB in ihre Tätigkeit investiert, heißt es. Den Kandidaten wurde eine umfassende Perspektive auf die Herausforderungen und Chancen im öffentlichen Verkehrssektor geboten.